Monfils : « L’US Open est comme une deuxième maison pour moi »

Sur le circuit, Gaël Monfils est un des joueurs les plus appré­ciés, en raison de son jeu très spec­ta­cu­laire où il cherche toujours les coups capables de faire lever la foule. Les Américains sont friands de ce type de joueurs.

Assez logi­que­ment, « LaMonf » se sent très à l’aise à l’US Open. Dans un entre­tien accordé à l’ATP, le 50e joueur mondial a affiché tout son amour pour le tournoi new‐yorkais.

« C’est incroyable, c’est comme une deuxième maison pour moi main­te­nant. Je m’y sens vrai­ment bien. Le public est incroyable et l’énergie est incroyable. J’ai toujours hâte d’aller à New York ».

Publié le vendredi 22 août 2025 à 18:15

