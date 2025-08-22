Sur le circuit, Gaël Monfils est un des joueurs les plus appréciés, en raison de son jeu très spectaculaire où il cherche toujours les coups capables de faire lever la foule. Les Américains sont friands de ce type de joueurs.
Assez logiquement, « LaMonf » se sent très à l’aise à l’US Open. Dans un entretien accordé à l’ATP, le 50e joueur mondial a affiché tout son amour pour le tournoi new‐yorkais.
« C’est incroyable, c’est comme une deuxième maison pour moi maintenant. Je m’y sens vraiment bien. Le public est incroyable et l’énergie est incroyable. J’ai toujours hâte d’aller à New York ».
Publié le vendredi 22 août 2025 à 18:15