En grande forme lors de la saison sur terre battue avec une finale à Monte‐Carlo, un dernier carré à Rome et Roland‐Garros, Lorenzo Musetti a eu du mal à enchaîner après son abandon contre Carlos Alcaraz à la Porte d’Auteuil. Depuis, le dixième joueur mondial n’a plus réussi à aligner deux succès consécutifs sur les tournois où il était aligné.
Opposé à Giovanni Mpetshi Perricard pour son entrée en lice, l’Italien s’est voulu rassurant sur son état de forme en conférence de presse d’avant‐tournoi.
« J’ai toujours été un joueur qui a besoin de continuité. Quand je suis dans le rythme des matchs, je suis plus performant. L’arrêt m’a privé de cette motivation. Je n’ai pas digéré d’être arrivé à Wimbledon affaibli par un virus, alors que j’avais tout fait pour me préparer. La tête est le muscle le plus difficile à entraîner : parfois, il faut simplement accepter les moments difficiles et aller de l’avant. Depuis mon arrivée, je me suis entraîné trois jours avec Draper, Alcaraz et Rune. Cela m’a aidé à élever mon niveau. Les conditions ici sont plus favorables au jeu qu’à Toronto ou Cincinnati, où il était difficile d’exprimer son tennis. Ici, en revanche, il est possible de varier davantage, ce qui me favorise. J’ai de bonnes sensations, surtout physiquement », a indiqué le médaillé de bronze aux Jeux de Paris, dans des propos relayés par Ubitennis.
Publié le samedi 23 août 2025 à 18:50