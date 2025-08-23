AccueilUS OpenMusetti, avant d'affronter Mpetshi Perricard : "Depuis mon arrivée, je me suis...
Musetti, avant d’af­fronter Mpetshi Perricard : « Depuis mon arrivée, je me suis entraîné trois jours avec Draper, Alcaraz et Rune. J’ai de bonnes sensa­tions, surtout physiquement »

En grande forme lors de la saison sur terre battue avec une finale à Monte‐Carlo, un dernier carré à Rome et Roland‐Garros, Lorenzo Musetti a eu du mal à enchaîner après son abandon contre Carlos Alcaraz à la Porte d’Auteuil. Depuis, le dixième joueur mondial n’a plus réussi à aligner deux succès consé­cu­tifs sur les tour­nois où il était aligné. 

Opposé à Giovanni Mpetshi Perricard pour son entrée en lice, l’Italien s’est voulu rassu­rant sur son état de forme en confé­rence de presse d’avant‐tournoi. 

« J’ai toujours été un joueur qui a besoin de conti­nuité. Quand je suis dans le rythme des matchs, je suis plus perfor­mant. L’arrêt m’a privé de cette moti­va­tion. Je n’ai pas digéré d’être arrivé à Wimbledon affaibli par un virus, alors que j’avais tout fait pour me préparer. La tête est le muscle le plus diffi­cile à entraîner : parfois, il faut simple­ment accepter les moments diffi­ciles et aller de l’avant. Depuis mon arrivée, je me suis entraîné trois jours avec Draper, Alcaraz et Rune. Cela m’a aidé à élever mon niveau. Les condi­tions ici sont plus favo­rables au jeu qu’à Toronto ou Cincinnati, où il était diffi­cile d’ex­primer son tennis. Ici, en revanche, il est possible de varier davan­tage, ce qui me favo­rise. J’ai de bonnes sensa­tions, surtout physi­que­ment », a indiqué le médaillé de bronze aux Jeux de Paris, dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le samedi 23 août 2025 à 18:50

