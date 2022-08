Nadal : « Je dois commencer à penser à l’énergie que le public me donne à New‐York »

Après avoir rela­ti­viser et insister sur la belle perfor­mance de Borna Coric, Rafael Nadal a fait part en confé­rence de presse de sa confiance pour la suite. Il a dix jours pour se préparer pour l’US Open où il visera un 23e titre du Grand Chelem.

« Je suis positif. J’ai pu m’en­traîner une semaine ici, j’ai donné le maximum au quoti­dien. J’ai bien mieux joué à l’en­traî­ne­ment qu’au­jourd’hui, honnê­te­ment. Bien sûr, c’est mieux de gagner, mais il me reste dix jours pour préparer New York. Mentalement, je dois aller de l’avant. Au niveau de l’en­traî­ne­ment, je dois me mettre en mode Grand Chelem, m’en­traîner comme il faut pour être compé­titif dès le début du tournoi. J’espère y parvenir. Je dois avancer et commencer à penser à l’énergie que le public me donne à New York. C’est un endroit très parti­cu­lier pour moi, j’y ai vécu des moments inou­bliables. Je vais faire tout mon possible chaque jour pour être prêt », a promis le Majorquin, déjà sacré quatre fois à Flushing Meadows (2010, 2013, 2017 et 2019).