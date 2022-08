Road to Novak (I) : Djokovic relax, imite Thiem, un fan les larmes aux yeux…

Welovetennis est en Serbie jusqu’à dimanche.

Nous vous propo­sons donc une chro­nique quoti­dienne jusqu’à notre départ sur le Novak’s World. Aujourd’hui, nous avons pu assister à l’en­trai­ne­ment du Serbe en toute simplicité.



C’est à 11h que Novak Djokovic s’est présenté sur l’un des courts en résine de son académie à Belgrade.

Il était accom­pagné de son ami Victor Troïcki et son spar­ring partner était Nikola Čačić.

Les deux joueurs ont démarré par des gammes et Nole a voulu accé­lérer la cadence en deman­dant à Troïcki de se mettre en face avec Nikola.



Nole avait le sourire et tentait des coups notam­ment sur les points joués en fin de séance.

Après plus de deux heures de tennis intensif, Novak a voulu animer la séance en expli­quant qu’il allait imiter Dominic Thiem. Il s’est donc posé tout au fond du court et a tenté un revers à une main qui est tombé dans le bas du filet.

En sortant du court, tran­quille, accom­pagné de son père, il a pris des photos avec tous les fans présents, ils étaient une petite dizaine.

Un d’eux, venait d’Istanbul et il était très ému : « Je suis venu exprès vous voir, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie ». Nole l’a remercié et il l’a féli­cité car il portait un célèbre polo du Serbe.

Après avoir salué tout le monde, Novak est parti faire sa séance de récu­pé­ra­tion dans la bulle clima­tisée, tout cela sans en mode très relax, presque en famille.

De votre envoyé spécial en Serbie