Nadal officiellement tête de série numéro deux à l’US Open, le tirage au sort particulièrement attendu

Après l’of­fi­cia­li­sa­tion ce lundi du forfait du numéro 2 mondial, Alexander Zverev, pour l’US Open qui débu­tera ce lundi 29 août, Rafael Nadal est assuré d’éviter le tenant du titre et le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, avant la finale.

Tête de série numéro 2 à Flushing Meadows, l’Espagnol sera donc rela­ti­ve­ment protégé avant les demi‐finales où il pour­rait retrouver son compa­triote Carlos Alcaraz (n°3) ou Stefanos Tsitsipas (n°4). Avant cela, Rafa croi­sera les doigts pour éviter, ce jeudi lors du toirage au sport du tableau prin­cipal du dernier Grand Chelem de la saison, les mauvaises surprises dès les premiers tours comme les locaux John Isner et Sebastian Korda, non têtes de série, et qui feront figure d’épou­van­tail pour les favoris.

En atten­dant, Nadal est bien arrivé à New‐York où il a déjà pris ses marques avec le court central Arthur Ashe en envoyant de belles sacoches.