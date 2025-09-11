L’ancien coach de Naomi Osaka propose toujours des vraies analyses à la suite d’un tournoi du Grand Chelem. Selon lui, le rythme adopté par Carlos Alcaraz, sauf accident, va peut‐être lui permettre d’aller chercher tous les records. Si l’on joue au comptable, il est vrai que cette éventualité peut arriver.
« Carlos est en avance par rapport à tous ceux qui l’ont précédé dans l’histoire. Depuis sa première victoire en Grand Chelem à l’US Open 2022, il a remporté un Grand Chelem sur deux. Il va jouer encore au moins 10 ans, probablement 15. S’il conserve le même rythme, il va battre le record de tous les temps. »
Si l’on suit ce raisonnement cela veut dire qu’en 2030, l’Espagnol devait atteindre le chiffre affolant de 18 titres en Grand Chelem, Djokovic peut « trembler »…
