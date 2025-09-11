L’ancien coach de Naomi Osaka propose toujours des vraies analyses à la suite d’un tournoi du Grand Chelem. Selon lui, le rythme adopté par Carlos Alcaraz, sauf acci­dent, va peut‐être lui permettre d’aller cher­cher tous les records. Si l’on joue au comp­table, il est vrai que cette éven­tua­lité peut arriver.

« Carlos est en avance par rapport à tous ceux qui l’ont précédé dans l’his­toire. Depuis sa première victoire en Grand Chelem à l’US Open 2022, il a remporté un Grand Chelem sur deux. Il va jouer encore au moins 10 ans, proba­ble­ment 15. S’il conserve le même rythme, il va battre le record de tous les temps. »

Si l’on suit ce raison­ne­ment cela veut dire qu’en 2030, l’Espagnol devait atteindre le chiffre affo­lant de 18 titres en Grand Chelem, Djokovic peut « trembler »…