En quarts de finale de l’Open d’Australie, Tommy Paul avait battu Ben Shelton, qui voya­geait pour la première fois de sa vie en dehors des fron­tières des Etats‐Unis. Dans la nuit de dimanche, le plus jeune des deux joueurs a pris sa revanche, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale de l’US Open.

En confé­rence de presse, Paul a été inter­rogé sur sa discus­sion au filet avec Shelton.

« Je ne me souviens pas de ce que j’ai dit. Je crois que je lui ai juste glissé : ‘Bon match, bonne chance, continue, ne t’ar­rête pas’. Même s’il va jouer ‘Foe’ (Tiafoe, ndlr), je ne fais pas de favo­ri­tisme ou quoi que ce soit d’autre. Quel que soit le vain­queur de ce match, je veux que les deux se débrouillent très bien. Je suis retourné lui parler dans le gymnase. Je pense qu’il est très excité, vous savez, deux quarts de finale en un an. C’est vrai­ment cool, et c’est sa première ou deuxième année sur le circuit. Je suis content pour lui. »