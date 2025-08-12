L’US Open approche à grands pas, ce qui veut dire que la nouvelle formule du double mixte, avec presque unique­ment des joueurs de simple, va bientôt être lancée.

Un nouveau format qui est bien sûr très exci­tant pour les fans, avec des paires telles que Carlos Alcaraz et Emma Raducanu ou encore Alex de Minaur et Katie Boulter, mais qui suscite des débats sur le circuit.

Jessica Pegula, qui parti­ci­pera à l’évè­ne­ment aux côtés de Tommy Paul, a levé la voix par rapport à l’in­jus­tice vécue par les joueurs de double, avec qui la commu­ni­ca­tion n’a pas du tout été bonne de la part de l’US Open.

« Je suis honorée d’avoir été invitée à parti­ciper au tournoi. Je pense que ce sera un événe­ment formi­dable, je suis sûre que ce sera amusant et, surtout, je pense que les fans vont vrai­ment l’ap­pré­cier. En même temps, quand je pense à la façon dont ils ont fait, je ne pense pas que ce soit vrai­ment idéal. Nous avons reçu la nouvelle avec surprise, accep­tant que l’US Open ait modifié le format en cati­mini, mais sans en informer personne. Ils l’ont fait comme ça, sans consul­ta­tion. Avez‐vous parlé aux joueurs ? Avez‐vous solli­cité leur avis sur les amélio­ra­tions possibles ? C’est un point sur lequel, en tant que joueurs, nous essayons de travailler avec eux, en renfor­çant la commu­ni­ca­tion. Je pense que, peut‐être,

si la commu­ni­ca­tion sur l’avenir du format avait été meilleure, notre réac­tion aurait été diffé­rente , moins radi­cale de part et d’autre. Les fans seront toujours ravis de regarder les matchs, mais on ne fait pas les choses correc­te­ment quand tant de joueurs mécon­tents disent qu’ils ne peuvent pas jouer. Ce n’est jamais une bonne chose. »