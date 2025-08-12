L’US Open approche à grands pas, ce qui veut dire que la nouvelle formule du double mixte, avec presque uniquement des joueurs de simple, va bientôt être lancée.
Un nouveau format qui est bien sûr très excitant pour les fans, avec des paires telles que Carlos Alcaraz et Emma Raducanu ou encore Alex de Minaur et Katie Boulter, mais qui suscite des débats sur le circuit.
Jessica Pegula, qui participera à l’évènement aux côtés de Tommy Paul, a levé la voix par rapport à l’injustice vécue par les joueurs de double, avec qui la communication n’a pas du tout été bonne de la part de l’US Open.
« Je suis honorée d’avoir été invitée à participer au tournoi. Je pense que ce sera un événement formidable, je suis sûre que ce sera amusant et, surtout, je pense que les fans vont vraiment l’apprécier. En même temps, quand je pense à la façon dont ils ont fait, je ne pense pas que ce soit vraiment idéal. Nous avons reçu la nouvelle avec surprise, acceptant que l’US Open ait modifié le format en catimini, mais sans en informer personne. Ils l’ont fait comme ça, sans consultation. Avez‐vous parlé aux joueurs ? Avez‐vous sollicité leur avis sur les améliorations possibles ? C’est un point sur lequel, en tant que joueurs, nous essayons de travailler avec eux, en renforçant la communication. Je pense que, peut‐être,
si la communication sur l’avenir du format avait été meilleure, notre réaction aurait été différente , moins radicale de part et d’autre. Les fans seront toujours ravis de regarder les matchs, mais on ne fait pas les choses correctement quand tant de joueurs mécontents disent qu’ils ne peuvent pas jouer. Ce n’est jamais une bonne chose. »
Publié le mardi 12 août 2025 à 12:45