L’organisation de l’US Open va vraiment devoir changer quelque chose avec ses fameuses interviews d’après match.
Si celles plus classiques avant les finales passent encore, celles réalisées lors de la cérémonie de remise des prix après la victoire d’Aryna Sabalenka face à Amanda Anisimova ont mis mal à l’aise tout le monde, à commencer par les joueuses elles‐mêmes. Andy Roddick a d’ailleurs tenu à interpeller le tournoi à ce sujet.
« Et puis on arrive au moment où Anisimova doit rester sur le terrain, sans même recevoir un câlin de ses proches ? Et les gens disent : « Tout le monde doit parler », et oui, je sais, je comprends que les conférences de presse existent. Elles existent aussi après un certain temps, quand on a probablement pleuré, serré quelqu’un dans ses bras ou eu une conversation pour au moins digérer un peu. Je me sentais tellement mal. Vous savez, on fait ces cérémonies et Anisimova doit dire quelque chose. On la voit prendre le micro, et le but est de tenir le coup sans s’effondrer. Et je ne sais pas, vous aimez regarder ça ? »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 19:19