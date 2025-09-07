AccueilUS OpenRoddick embarrassé devant la cérémonie de remise des prix : "Je me...
US Open

Roddick embar­rassé devant la céré­monie de remise des prix : « Je me sentais telle­ment mal. Vous aimez regarder ça ? »

L’organisation de l’US Open va vrai­ment devoir changer quelque chose avec ses fameuses inter­views d’après match. 

Si celles plus clas­siques avant les finales passent encore, celles réali­sées lors de la céré­monie de remise des prix après la victoire d’Aryna Sabalenka face à Amanda Anisimova ont mis mal à l’aise tout le monde, à commencer par les joueuses elles‐mêmes. Andy Roddick a d’ailleurs tenu à inter­peller le tournoi à ce sujet. 

« Et puis on arrive au moment où Anisimova doit rester sur le terrain, sans même rece­voir un câlin de ses proches ? Et les gens disent : « Tout le monde doit parler », et oui, je sais, je comprends que les confé­rences de presse existent. Elles existent aussi après un certain temps, quand on a proba­ble­ment pleuré, serré quel­qu’un dans ses bras ou eu une conver­sa­tion pour au moins digérer un peu. Je me sentais telle­ment mal. Vous savez, on fait ces céré­mo­nies et Anisimova doit dire quelque chose. On la voit prendre le micro, et le but est de tenir le coup sans s’ef­fon­drer. Et je ne sais pas, vous aimez regarder ça ? »

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 19:19

