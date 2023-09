Aryana a faci­le­ment dominé Kasatkina en 8ème de finale (6−1, 6–3).

Elle sera opposée à la Chinoise Zheng Qinwen qui a sorti Ons Jabeur.

En confé­rence de presse, la joueuse biélo­russe, toujours aussi sincère et naturel, a insisté sur sa prise de pouvoir. E

lle aurait vrai­ment préféré que cela se déroule différemment.

« J’ai regardé ce match et je me suis dit : « Allez, Gagne‐le ». J’étais à la fois triste et heureuse. Je ne voulais pas devenir numéro un mondial comme ça. Je voulais me battre pour cela »

On imagine main­te­nant qu’Aryna rêve de conquérir le titre pour affirmer son nouveau sacré sur le court.