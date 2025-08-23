Avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), Cori Gauff s’est attachée les services du biomécanicien Gavin MacMillan, qui s’était notamment illustré aux côtés d’Aryna Sabalenka entre 2022 et 2024, en l’aidant à corriger ses difficultés au service.
Dans des propos relayés par L’Equipe, la numéro 1 mondiale a commenté le choix de sa rivale.
« Je lui suis vraiment reconnaissante pour son aide lors des moments qui ont été très difficiles. Il m’a beaucoup aidée sur le service. J’étais vraiment désespérée et j’étais prête à tout modifier, à changer mon service pour m’améliorer et enfin retrouver le bon rythme. Donc pour moi ces changements ont pris à peu près quelques semaines. Mais chacun est différent, et je leur souhaite à tous les deux le meilleur, en espérant que tout se passe au mieux. »
Publié le samedi 23 août 2025 à 10:25