Avant le début de l’US Open (24 août au 7 septembre), Cori Gauff s’est atta­chée les services du biomé­ca­ni­cien Gavin MacMillan, qui s’était notam­ment illustré aux côtés d’Aryna Sabalenka entre 2022 et 2024, en l’aidant à corriger ses diffi­cultés au service.

Dans des propos relayés par L’Equipe, la numéro 1 mondiale a commenté le choix de sa rivale.

« Je lui suis vrai­ment recon­nais­sante pour son aide lors des moments qui ont été très diffi­ciles. Il m’a beau­coup aidée sur le service. J’étais vrai­ment déses­pérée et j’étais prête à tout modi­fier, à changer mon service pour m’amé­liorer et enfin retrouver le bon rythme. Donc pour moi ces chan­ge­ments ont pris à peu près quelques semaines. Mais chacun est diffé­rent, et je leur souhaite à tous les deux le meilleur, en espé­rant que tout se passe au mieux. »