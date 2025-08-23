« Je ne me suis jamais senti aussi vide. Je ne prends plus de plaisir à rien, même en dehors du tennis », avouait Alexander Zverev après sa défaite contre Arthur Rinderknech à Wimbledon. Un mois et demi plus tard, à la veille de l’US Open (24 août à 7 septembre), le numéro 3 mondial affiche un tout autre état d’esprit.
« Je me sens beaucoup mieux. Après Wimbledon, j’ai laissé ma raquette, j’ai pris du temps pour moi et je suis parti en vacances avec mes amis„ je n’ai pas joué au tennis, je n’ai rien fait de ce que je fais d’habitude. J’ai pris du temps pour moi. J’ai passé beaucoup de temps avec mes amis. J’ai également reçu une aide professionnelle, avec laquelle je continue de travailler. Je suis sur la bonne voie. J’ai beaucoup apprécié les deux derniers tournois. J’ai vraiment aimé revenir sur le court. Je pense que lorsque je suis joyeux et heureux sur le court, cela se ressent beaucoup dans mon tennis, dans ma façon de jouer, dans le fait que je montre ou non mes émotions, dans le fait que je sois plus calme. Ce n’est généralement pas bon signe pour moi. J’ai l’impression que tout va dans la bonne direction et je suis très heureux d’être ici en ce moment. »
Publié le samedi 23 août 2025 à 09:58