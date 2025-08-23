AccueilUS OpenZverev : "J'ai reçu une aide professionnelle..."
Zverev : « J’ai reçu une aide professionnelle… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

« Je ne me suis jamais senti aussi vide. Je ne prends plus de plaisir à rien, même en dehors du tennis », avouait Alexander Zverev après sa défaite contre Arthur Rinderknech à Wimbledon. Un mois et demi plus tard, à la veille de l’US Open (24 août à 7 septembre), le numéro 3 mondial affiche un tout autre état d’esprit.

« Je me sens beau­coup mieux. Après Wimbledon, j’ai laissé ma raquette, j’ai pris du temps pour moi et je suis parti en vacances avec mes amis„ je n’ai pas joué au tennis, je n’ai rien fait de ce que je fais d’ha­bi­tude. J’ai pris du temps pour moi. J’ai passé beau­coup de temps avec mes amis. J’ai égale­ment reçu une aide profes­sion­nelle, avec laquelle je continue de travailler. Je suis sur la bonne voie. J’ai beau­coup apprécié les deux derniers tour­nois. J’ai vrai­ment aimé revenir sur le court. Je pense que lorsque je suis joyeux et heureux sur le court, cela se ressent beau­coup dans mon tennis, dans ma façon de jouer, dans le fait que je montre ou non mes émotions, dans le fait que je sois plus calme. Ce n’est géné­ra­le­ment pas bon signe pour moi. J’ai l’im­pres­sion que tout va dans la bonne direc­tion et je suis très heureux d’être ici en ce moment. »

Publié le samedi 23 août 2025 à 09:58

