Iga Swiatek est diffi­cile à suivre. Et la joie de vivre ne semble pas faire toujours partie de son exis­tence. Battu » par une Pegula en feu devant son public, la numéro 1 nous explique qu’au final dans sa carrière ce n’est pas les résul­tats qui comptent, une façon gros­sière d’éviter le débat sur une perfor­mance ratée.

« Quand je vous parle, il est toujours ques­tion de résul­tats. Quand je vais sur un tournoi, on veut toujours savoir quel est mon objectif, je ne sais pas, gagner la finale, la demi‐finale, mais ce n’est tout simple­ment pas comme ça que cela fonc­tionne. Ce ne sont pas mes objec­tifs quand je parti­cipe à un tournoi. C’est en quelque sorte ma réponse car je veux expli­quer que je n’at­tends pas de moi des résul­tats. Je m’at­tends plutôt à ce que je travaille, que je surmonte certains problèmes et que je travaille dessus, et c’est tout »