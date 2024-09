Les confé­rences de presse de Jannik Sinner sont des somni­fères et ce fina­le­ment quel que soit le match que l’Italie a joué. Pour un numéro 1 mondial, cela manque déci­dé­ment de relief alors même que l’art de discuter reste dans l’ADN du peuple italien. Interrogé sur le fait qu’il est le favori pour le titre après sa victoire face à Medvedev, Sinner nous fait du Sinner.

« Vous savez, tout le monde, peu importe qui est en quarts, en demi‐finales ou en huitièmes de finale, mérite d’être là, aucune victoire n’est garantie. Vous devez toujours trouver une solu­tion contre chaque adver­saire. Je pense que c’est ce que j’es­saie de faire. Maintenant les matchs sont un peu diffé­rents car on avance dans le tableau. J’ai de la chance d’avoir déjà joué avec ce genre de pres­sion mais on verra, cela va être très inté­res­sant. Bien sûr, je suis heureux d’être dans cette posi­tion et d’es­sayer de jouer un tennis de qualité »

Donc ça va être difficile.