Cette édition de l’US Open est spéciale pour les Américains : il y a 20 ans Roddick rempor­tait le trophée… Depuis, plus aucun Américain n’y est parvenu. Ce qui est sûr, c’est que cette année il y a de l’espoir. En effet, Tiafoe et Shelton s’affronteront en quart de finale, un match où le public de New York devra choisir un camp. Une situa­tion qui inquiète Tiafoe, qui espère qu’avec le public ce sera un 50/50 :

« J’espère que ce sera un 50/50. J’espère que ça ne sera pas unila­téral. Je pense qu’il va y avoir une grande énergie tout autour de nous. Nous allons tous les deux y aller à fond et essayer de faire un spec­tacle pour tout le monde. Je veux juste aller là‐bas et gagner un match de tennis. Le plus impor­tant c’est qu’un Américain sera en demi‐finale. »