En confé­rence de presse après sa victoire contre Sebastian Ofner (6−3, 6–1, 6–4, en 1h30), Frances Tiafoe a évoqué les avan­tages d’être une tête de série élevée à l’US Open.

« Hôtels, chambres. Il y aussi l’amour que l’on reçoit sur place. Tout le monde est très enthou­siaste à chaque fois que l’on arrive sur le terrain. On s’en­traîne toujours sur les courts 1 à 5, si ce n’est le central. Je me suis entraîné sur Ashe quelques fois avant le tournoi. Je n’avais jamais fait cela aupa­ra­vant (…) Il y a beau­coup d’avan­tages à l’hôtel. J’ai une suite ici. Je n’aime pas dire aux gens où je loge, mais je suis dans un endroit agréable. Une suite avec un tas de chambre. Et on s’oc­cupe de ma famille », s’est réjoui le 10e mondial.

Il affron­tera le Français Adrian Mannarino pour une place en huitièmes de finale.