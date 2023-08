Après les défaites surprises de Rune et de Tsitsipas, le tableau de Djokovic s’est ouvert en lui donnant une voie quasi royale jusqu’à la finale. Tandis que le parcours d’Alcaraz est un peu plus diffi­cile avec notam­ment la poten­tielle rencontre avec Sinner en quart de finale. Alors qui du Serbe ou de l’Espagnol a le plus de chance d’atteindre la finale ? David Ferrer a donné son avis sur Tennis Major :

« Je dirais que le tableau s’ouvre bien, mais la partie de Djokovic s’est ouverte un peu plus, puisque certains favoris ont perdu. Je pense que la route d’Alcaraz est un peu plus compliquée. »