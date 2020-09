Alexander Zverev s’est sorti du piège Kevin Anderson en quatre sets ce lundi : 7-6, 5-7, 6-3, 7-5.

Un premier tour loin d’être facile face à un joueur expérimenté et puissant. D’autant plus que l’Allemand n’arrivait pas en grande confiance après sa défaite face à Andy Murray au tournoi de Cincinnati.

« Je suis assez content d’un premier tour comme celui-ci. Kevin n’est pas quelqu’un avec qui tu joues habituellement au premier tour. C’est un match de quatrième tour, quart de finale ou demi-finale quand tu le joues. Je suis très heureux d’avoir gagné », a déclaré Alexander en conférence de presse d’après-match.

Il a aussi détaillé les phases de jeu sur lesquelles il a travaillées ces derniers mois.

« Ma volée est quelque chose sur lequel j’ai travaillé ces six mois. Mon service et la volée. Dans le match de Cincinnati, j’ai pensé que j’avais bien fait ces deux choses jusqu’aux moments vraiment importants et je voulais faire les choses différemment pour gagner le match d’aujourd’hui. »