La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Souvenez-vous. En février 2015, Fabio Fognini et Rafael Nadal s’affrontent en demi-finale de l’ATP 500 de Rio. L’Italien s’offre un succès de prestige en s’imposant 1-6, 6-2, 7-5 et la balle de match est complètement dingue : un revers de Nadal heurte la bande du filet et Fognini parvient à réussir une amortie gagnante. Juste fou.