Extrême tension lors de la fin de match entre Arthur Fils (19e mondial) et Thiago Seyboth Wild (76e mondial), à l’oc­ca­sion du premier tour de Coupe Davis oppo­sant la France au Brésil à Orléans ce week‐end.

Deux déci­sions arbi­trales liti­gieuses dans les deux derniers jeu du match (dont une erreur certaine ayant amené le break du Français) ont rendu furieux le clan brési­lien, et notam­ment le capi­taine Jaime Oncins.

Après la victoire d’Arthur Fils (6−1, 6–4), permet­tant à la France de mener 2–0 dans cette confron­ta­tion (Ugo Humbert ayant battu plus tôt Joao Fonseca), Seyboth Wild a exprimé toute sa frus­tra­tion en manquant clai­re­ment de respect à son adver­saire lors de la poignée de main.

