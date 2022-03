28 mars 2004. Roger Federer et Rafael Nadal s’af­frontent pour la première fois, à l’oc­ca­sion du 3e tour du tournoi de Miami. Le match se solde par une victoire 6–3, 6–3 du jeune Majorquin, alors âgé de 17 ans. Cette rencontre marque surtout le début de l’une des plus grands riva­lités de l’his­toire du sport.

18 ans plus tard, les deux légendes ont empilé les trophées et battu tous les records. Ils se sont aussi affrontés 39 fois de plus. Rafa mène 24–16 face à Roger. Ce dernier a quand même remporté leur dernier duel, en demi‐finales de Wimbledon 2019 (7–6[3], 1–6, 6–3, 6–4).