A l’issue de la finale remportée face à Benoit Paire à Auckland (7-6(2), 3-6, 7-6(5)), Ugo Humbert n’a pas pu contenir son émotion et ses larmes, lui qui vient de décrocher son premier titre en carrière.

THIS is what it means to win your first #ATPTour title 👏👏

Take it all in, @HumbertUgo ! @ASB_Classic | #ASBClassic pic.twitter.com/gheOarYsyD

— ATP Tour (@atptour) January 18, 2020