Rafael Nadal commence ce mardi le dernier tournoi de sa carrière, à l’oc­ca­sion du quart de finale de Coupe Davis entre l’Espagne et les Pays Bas. À cette occa­sion, Nike a sorti une vidéo dont la marque a le secret, pour rendre hommage à son champion.

« Personne n’a donné autant à son sport. Ni donné tout ce qu’il avait sur le terrain à chaque fois. Rafael Nadal, tu nous as montré ce qu’il fallait pour être le plus grand. Il suffit de tout donner », écrit la célèbre marque américaine.

No one has given more to their sport. Or left it all on the court every single time. @RafaelNadal, you showed us what it takes to be the grea­test. It only takes every­thing. pic.twitter.com/l2iBGF5yyQ