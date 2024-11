« Si je ne me sens pas prêt à jouer en simple, je serais le premier à en parler au capi­taine », avait déclaré Rafael Nadal en confé­rence de presse, lui qui n’a joué que l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite mi‐octobre depuis les Jeux Olympiques de Paris.

Ses séances d’en­traî­ne­ment l’ont visi­ble­ment rassuré puisque son ami et capi­taine espa­gnol, David Ferrer, a décidé de l’ali­gner en simple ce mardi à 17h face à Botic Van De Zandschulp pour débuter le quart de finale de Coupe Davis entre l’Espagne et les Pays Bas.

L’homme aux 14 Roland‐Garros, qui fait ses adieux au tennis cette semaine à Malaga, va donc peut‐être disputer le dernier match de sa carrière.

🚨



CONFIRMED : Rafael Nadal WILL play singles today at the Davis Cup Finals, vs Botic Van de Zandschulp 🔥



5pm local time ⏰



📸 Jorge Guerrero pic.twitter.com/elSonosZyL