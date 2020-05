La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Le Masters 1000 de Rome aurait dû se tenir cette semaine, l’occasion ainsi de se replonger dans les plus beaux points du prestigieux tournoi romain. En 2006, Roger Federer et Rafael Nadal occupent les deux premières places mondiales au moment de s’affronter en finale de Rome. Le match atteint des sommets et l’Espagnol aura le dernier mot en s’imposant 6-7(0), 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5). Les deux hommes ont assuré le spectacle comme le démontre cet échange dans le cinquième set. Il est également symbolique de ce choc des styles.