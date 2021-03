Il n’y a pas que le circuit profes­sionnel qui regorge de points d’ex­cep­tions. La preuve avec cette vidéo repre­nant deux points réalisés par deux univer­si­taires améri­cains, dans le cadre de leur cham­pionnat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le spec­tacle proposé n’a rien à envier à celui proposé sur le circuit ATP… Avec un superbe tweener en bout de course et un smash de revers à l’aveugle, nul doute que le jeune Bora Sengul (19 ans) risque d’at­tirer l’at­ten­tion d’ici peu !

Il y a des hot shots de mutant en cham­pionnat univer­si­taire améri­cain !



Voici deux points géniaux de Bora Sengul pour Penn State : un tweener mons­trueux, puis un smash de revers à l’aveugle !



Merci à lui pour les vidéos : https://t.co/6VdnBTYOSP pic.twitter.com/45igmEqNJM — Tennis Legend (@TennisLegende) March 9, 2021