Infosport est venu à la rencontre d’Ugo Humbert à la All In Academy basée dans le sud pour faire le point sur une saison 2020 réussie. Le Mosellan se livre un peu expliquant qu’il a vraiment du mal à « couper ». Comme il l’explique avec sincérité : « Je ne m’arrête jamais, la dernière fois Jo m’a parlé de ses matchs et en rentrant je n’ai pas pu m’empêcher de regarder les vidéos des rencontres pendant deux heures » a expliqué celui qui a remporté deux tournois ATP 250 cette saison. D’ailleurs, il est le joueur le plus capé dans cette catégorie de tournois.

On n’oublie pas 👏👍

Les meilleurs en 250 en 2020 😍

Humbert 14V 🇫🇷

Djere 13

Kecmanovic 13

Aliassime 12

Pospisil 11

Sinner 10

Gerasimov 10

Mannarino 9 🇫🇷 pic.twitter.com/gV5K00HVQT — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 21, 2020