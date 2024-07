Mené d’un set et d’un break au début de la deuxième manche (7−5, 2–0), Carlos Alcaraz a enclenché la vitesse supé­rieure pour venir à bout de Tommy Paul, en quarts de finale de Wimbledon, en déve­lop­pant par séquence un niveau de jeu phénoménal.

Qualifié pour le dernier carré où il retrou­vera comme l’année dernière Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz est revenu sur ce début de match où l’Américain lui a imposé de longs échanges en fond de court avant de fina­le­ment imploser.

« A la fin du premier set et au début du deuxième, j’avais l’im­pres­sion de jouer sur la terre battue. De grands rallyes, plus de 10, 15 coups, chaque point. Je devais rester présent, fort menta­le­ment… Mais je savais que c’était un très long voyage, un très long match. Je savais que je pouvais revenir. En Grand Chelem, les matchs sont plus longs. J’ai plus de temps pour récu­pérer et revenir. Je crois en moi tout le temps. »