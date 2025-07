Aryna Sabalenka n’y arrive toujours pas dans les tour­nois du Grand Chelem en 2025.

Battue en finale de l’Open d’Australie et de Roland‐Garros, la numéro 1 mondiale s’est cette fois inclinée en demi‐finales de Wimbledon, face à Amanda Anisimova.

Interrogée en confé­rence de presse d’après match sur ce « blocage », la Biélorusse a eu un échange plutôt sympa avec un jour­na­liste en faisant un peu d’hu­mour avant d’af­fi­cher sa déter­mi­na­tion pour le dernier Grand Chelem de la saison. Extraits.

Journaliste : Évidemment, chaque défaite diffi­cile était diffé­rente. Mais trouves‐tu des simi­li­tudes ou des liens entre tes perfor­mances lors de ces matchs, que tu pour­rais peut‐être modi­fier pour la prochaine fois ?

Aryna Sabalenkla : Tu as peut‐être une idée en tête parce que, comme tu le vois, j’ai perdu trois fois. J’ai l’im­pres­sion de ne rien apprendre. Peux‐tu m’aider ?

Journaliste : Tu apprends. Tu es plus sereine aujourd’hui qu’à Roland‐Garros.

Sabalenka : Je ne sais pas. Je pense que je dois constam­ment me rappeler de ma force lors de ces matchs et me rappeler que je dois être coura­geuse. Je dois foncer. Je dois avoir confiance en mes coups et en mes déci­sions. J’ai l’im­pres­sion que lors de ces trois défaites diffi­ciles en Grand Chelem, je n’avais pas confiance en moi. Et à chaque fois, je me répète que je dois avoir confiance. Chaque fois, je montre mon meilleur tennis. Donc je pense qu’il ne reste que l’US Open, je dois me faire confiance et foncer. »