Vainqueur sans trem­bler de la Canadienne Branstine au premier tour de Wimbledon ce lundi (6−1, 7–5), Aryna Sabalenka a été inter­rogée sur un sujet qui revient souvent sur la tabme lors des tour­nois du Grand Chelem.

En effet, alors qu’on l’a vu s’en­traîner avec des hommes (Alcaraz, Djokovic, Khachanov) pendant la semaine de prépa­ra­tion du tournoi, la numéro 1 mondiale s’est exprimée sur un éven­tuel passage en cinq sets dans le tennis féminin.

« Il est possible que jouer au meilleur des cinq sets me soit béné­fique car je suis l’une des plus fortes physi­que­ment, mais je pense que je ne suis pas prête à le faire. C’est trop pour le corps féminin, les femmes ne sont pas prêtes à jouer une telle quan­tité de tennis, les bles­sures augmen­te­raient beaucoup. »