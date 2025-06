Dans un message sur Instagram, Caroline Garçia s’est exprimée au sujet de son « forfait » pour les quali­fi­ca­tions de Wimbledon. En fait, elle a décidé de faire un break impor­tant pour se « recons­truire physi­que­ment » pour un dernier baroud d’hon­neur. Entre temps, elle a un programme personnel chargé.

« J’ai dû pousser mon corps à la limite, infil­tra­tions et tout le reste, pour jouer un dernier Roland‐Garros à la maison. Et je ne le regrette pas une seconde. Maintenant, il est temps de revenir à la case départ : laisser mon corps vrai­ment guérir et faire un bon bloc d’en­traî­ne­ment. Même si cela me fait mal de manquer la saison sur gazon (où j’ai remporté certaines de mes plus grandes victoires – 4 titres !), je sais que c’est la bonne déci­sion. Je veux être en bonne santé pour une dernière poussée sur les courts en dur… et prête pour un autre grand moment en dehors des courts : les prépa­ra­tifs du mariage commencent »