Comment stopper Carlos Alcaraz, double tenant du titre, sur une série de 24 victoires consé­cu­tives depuis le Masters 1000 de Rome en mai ? Interrogé par L’Equipe, l’en­traî­neur de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, a peut‐être la solution.

« Il n’y a qu’Alcaraz pour prendre Sinner de vitesse, et il n’y a que Sinner pour prendre Alcaraz de vitesse. Ce que j’avais dit à Daniil pour essayer de battre Alcaraz, et que Sinner fait très bien, c’est que dès qu’il y a une brèche dans l’échange, ou un coup plus exploi­table, il faut y aller, quitte à rater. Car si tu n’y vas pas, eh bien derrière de toute manière, et sur n’im­porte quelle balle, Alcaraz peut te cruci­fier en un coup… »

La finale de Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner aura lieu à 17h ce dimanche (heure française).