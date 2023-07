S’il a joué deux finales de Masters 1000 (Miami 2021 et 2023), Jannik a remporté au mieux un ATP 500 (à Washington en 2021) parmi ses 7 titres en carrière. Alors que certains obser­va­teurs soulignent déjà le retard de l’Italien sur Carlos Alcaraz, Grigor Dimitrov a défendu le 8e mondial dans une inter­view accordée à La Gazzetta dello Sport.

« on ne peut pas exiger qu’il gagne tous les tour­nois auxquels il parti­cipe. Je n’ai d’ailleurs aucun doute sur le fait que Jannik rempor­tera bientôt un grand titre. Sa crois­sance est constante et ses résul­tats le montrent », a déclaré celui qui fut surnommé « Baby Fed » pendant plusieurs années et qui s’y connaît en matière d’at­tentes et de pression.