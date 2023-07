Vendredi, Iga Swiatek a déclaré forfait avant sa demi‐finale à Bad Homburg contre l’Italienne Lucia Bronzetti. Déjà présente en confé­rence de presse à Londres ce samedi, à deux jours du début de Wimbledon, la numéro 1 mondiale a donné une explication.

« Je vais bien. J’ai passé une très mauvaise nuit et j’ai à peine dormi. J’avais mal à l’es­tomac et je ne sais pas s’il y avait un problème ou non. Plus tard dans la journée je me suis sentie bien donc je suis sûre que tout ira bien. »

La Polonaise, qui n’a jamais fait mieux qu’un huitième de finale à Wimbledon (en 2021), affron­tera dès le 1er tour la Chinoise Lin Zhu (33e), demi‐finaliste à Birmingham sur gazon la semaine dernière.