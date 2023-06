Alors que Dominic Thiem connait un début de saison plus que compliqué, lui qui essaie toujours de faire de son retour au plus haut niveau, il s’est exprimé à quelques jours du début de Wimbledon. Sans aucun doute le tournoi du Grand Chelem qui lui a le moins réussi dans sa carrière.

L’ex‐numéro 3 mondial n’a jamais pu mieux faire qu’un huitième de finale sur le gazon londo­nien, en 2017. Et il n’y a plus gagné un match depuis l’édi­tion 2017. Dans le dernier épisode de The Power of Sport, l’Autrichien a parlé de ses diffi­cultés à Londres.

« Pour moi, en termes de résul­tats, Wimbledon est de loin mon pire Grand Chelem. Je pense que tout le monde connaît Wimbledon, pas seule­ment les amateurs de sport ou de tennis. C’est le tournoi qui a la plus grande tradi­tion et c’est le rêve de tous les joueurs et de tous les fans d’y être et de regarder les matchs. Le dernier match que j’y ai gagné remonte à six ans, ce qui est très long. Le gazon est diffé­rent. Le rebond de la balle est beau­coup plus faible. Le service est beau­coup plus impor­tant. Souvent, quelques points peuvent faire la diffé­rence. Malheureusement, la saison est très courte, mais il s’agit d’en tirer le meilleur parti. »