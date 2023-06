Alors que le Français jouait sa place dans le grand tableau de Wimbledon ce jeudi contre le Tchèque Tomas Machac, il a malheu­reu­se­ment dû aban­donner à cause d’un problème physique dans la deuxième manche, après avoir pour­tant remporté le premier set.

Terrible donc pour le Français qui était dans une bonne dyna­mique à Londres et qui voulait effec­tuer un parcours simi­laire à celui réalisé à Roland‐Garros, où il avait aussi réussi à s’ex­tirper des quali­fi­ca­tions pour atteindre le tableau final.

Un nouveau coup d’arrêt donc pour l’an­cien top 10 mondial qui n’est déci­dé­ment pas épargné par les pépins physiques.

On espère évidem­ment revoir le Français au plus haut niveau au plus vite, lui qui avait affiché un niveau plus qu’en­cou­ra­geant ces dernières semaines.