Il n’y a pour l’ins­tant pas match entre Novak Djokovic et Jannik Sinner, ce vendredi en demi‐finales de Wimbledon, la faute à un Italien pour l’ins­tant injouable et un Serbe un peu lent et surtout impuissant.

Et comme le rappelle Fabrice Santoro, aux commen­taires du match sur Bein Sport, il est rare de voir l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem dans cet état.

« On voit parfois Novak Djokovic dans ses matchs agacé, frustré, mécon­tent de son tennis, s’en prendre à sa box, lors­qu’il sent qu’il n’évolue pas à son meilleur niveau et qu’il peut mieux faire. Là, il est tout simple­ment impuissance. »