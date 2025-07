Alors qu’elle pour­rait devenir l’une des rares joueuses à remporter un titre du Grand Chelem sur trois surfaces diffé­rentes en cas de sacre ce samedi à Wimbledon, Iga Swiatek a expliqué en confé­rence de presse que cet objectif n’avait jamais fait partie de ses plans.

Une manière peut‐être de s’en­lever un peu de pres­sion. Extraits.

Question. En cas de victoire samedi, vous rejoin­driez un petit nombre de joueuses ayant remporté un Grand Chelem sur chacune des trois surfaces. Étiez‐vous déter­miné à le faire ?

Iga Swiatek. Pas vrai­ment, car je n’au­rais jamais cru que ce serait possible. Comme je l’ai dit après mon dernier match, je ne suis pas du genre à me fixer ce genre d’ob­jec­tifs. Je vis tournoi après tournoi. Ce n’est pas comme si je me réveillais en me disant : « OK, je vais gagner trois Grands Chelems cette année. » Ce n’est pas ma façon de travailler. J’ai plutôt des objec­tifs concrets, je m’en­traîne jour après jour. C’est ce qui a toujours fonc­tionné. Je n’avais jamais eu d’ob­jec­tifs comme ça, je dirais.