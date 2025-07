Jannik Sinner restait sur une défaite contre Alexander Bublik en huitièmes de finale à Halle, onze jours exac­te­ment après sa finale perdue contre Carlos Alcaraz à Roland‐Garros.

Et alors qu’il commence Wimbledon avec une nouvelle équipe, après s’être séparé de deux membres impor­tants de son équipe, le numéro 1 mondial n’a pas semblé perturbé lors de son premier tour face à son compa­triote Luca Nardi, qu’il a battu en trois sets : 6–4, 6–3, 6–0, en 1h49 de jeu.

Question sur le court : « Cette perfor­mance montre‐t‐elle que la douleur de Roland Garros est derrière vous et que vous êtes prêt à viser ce titre ? »

Sinner : « C’est un nouveau tournoi. De nouvelles chances. De nouveaux défis. On affronte un adver­saire à la fois. Je suis très heureux de ma journée et je vais évidem­ment essayer de conti­nuer sur ma lancée. J’essaie de profiter de mon jeu ici. Si on ne prend pas de plaisir à jouer sur ces courts, je ne sais pas où on peut en prendre. »

Jannik Sinner after beating Nardi at Wimbledon



“I’m very very happy to come back here. It’s such a special place for me. Playing an Italian is, for us, very unfor­tu­nate 😂. But one has to go through so I’m happy it’s me. The atmos­phere is amazing as always. I know it’s very hot,… pic.twitter.com/aFar4Qlkcl