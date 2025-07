Interrogé par L’Equipe après la défaite d’Alexander Zverev contre le Français Arthur Rinderknech au premier tour de Wimbledon, l’en­traî­neur et ancien joueur, Julien Varlet, n’a pas épargné le numéro 3 mondial.

« Quand il intègre quel­qu’un dans son équipe, ça dure deux, trois mois. Il se contente de ses qualités : son service et son jeu de défense. Et il ne joue pas ! Il dit qu’il veut gagner un Grand Chelem, mais il ne peut pas gagner un Grand Chelem en étant aussi passif. Tu as la sensa­tion que le mec n’a jamais progressé. Sinner a progressé en deux, trois ans, au niveau de la main, de la volée. Lui, pas du tout. Je ne suis pas sûr qu’avec son papa et son frère, il ait l’envie réelle d’aller cher­cher d’autres résul­tats, de se creuser la tête, de travailler. Je pense qu’il se contente de ce qu’il a, c’est‐à‐dire battre 95 % des mecs. »