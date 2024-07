Consultant pour ESPN durant Wimbledon et bientôt de retour sur le circuit, Nick Kyrgios en a profité pour s’en­traîner avec Novak Djokovic vendredi. Et il l’a notam­ment ques­tionné sur ses fameuses balles de match sauvées contre Roger Federer lors de la mythique finale de l’édi­tion 2019 (7–6[5], 1–6, 7–6[4], 4–6, 13–12[3]). Extraits.

Quand Nick Kyrgios demande au Serbe ce qu'il avait en tête au moment des deux balles de match contre lui face à Roger Federer en finale de #Wimbledon 2019.



Kyrgios : « Pour un être humain normal, ce serait proba­ble­ment terminé. »

Djokovic : « Il y avait telle­ment de bruit et telle­ment de choses qui se passaient que je ne réflé­chis­sais pas. À 40–30, je savais qu’il allait venir ici, qu’il allait essayer de venir au filet. Quoi qu’il en soit, j’étais telle­ment tendu pour frapper alors j’ai juste fait un chop. Et ensuite il est venu sur mon coup droit. Ensuite à 40–40, il est resté derrière et je voulais qu’il reste en fond de court. »

Kyrgios : « Ce n’est pas normal de penser comme ça contre le plus grand. Enfin, plus main­te­nant. C’est telle­ment drôle. »