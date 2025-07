Iga Swiatek a rallié les quarts de finale de Wimbledon pour la deuxième fois de sa carrière (après 2023). Et elle a impres­sionnée son adver­saire, Clara Tauson (22e mondiale), en huitièmes de finale (6−4, 6–1).

« J’ai joué contre l’une des meilleures joueuses du monde, je ne me sentais pas bien, j’avais du mal à respirer. C’est très diffi­cile de jouer contre Iga, si tu veux la battre, tu dois être à 110 %, aujourd’hui, j’avais l’im­pres­sion d’avoir 30 ans, je ne me sentais pas bien. J’étais peut‐être un peu nerveuse au début, mais je n’ar­ri­vais pas à la suivre et ma tête n’était pas là non plus. J’ai l’im­pres­sion qu’elle est impos­sible à battre », a déclaré le Danoise de 22 ans dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour tenter de rallier le dernier carré, Swiatek affron­tera Liudmila Samsonova.