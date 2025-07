Huitième de fina­liste en 2024, Frances Tiafoe a pris la porte dès le 2e tour sur cette édition 2025 de Wimbledon, battu en quatre sets par le local, Cameron Norrie.

Lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’Américain a tenu à insister sur la densité excep­tion­nelle du circuit masculin en expli­quant que le niveau était plus relevé qu’avant.

« Il y a de plus en plus de joueurs qui ont un niveau très élevé. Sans aller plus loin, Norrie a atteint les demi‐finales ici il y a quelques années et je l’ai affronté au deuxième tour. Ils arrivent jeunes et jouent très bien, des gars que vous ne connaissez même pas sortent et quand vous les jouez, vous vous rendez compte à quel point ils sont compé­ti­tifs. Je pense que le tennis est beau­coup plus diffi­cile qu’il y a quelques années, le niveau est incroyable sur le circuit. »