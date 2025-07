Alors qu’ils traversent tous les deux des moments compli­qués dans leur carrière à cause notam­ment de bles­sures, Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa ne seraient plus en couple si l’on en croit les infor­ma­tions du journal espa­gnol, Hola.

Selon des sources proches du couple, cette sépa­ra­tion « serait mûre­ment réflé­chie », un peu plus d’un an après une première rupture qui n’avait fina­le­ment duré que quelques semaines.

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás rompen su rela­ción : « Han vuelto los fantasmas del pasado« https://t.co/KYTszGBLql — Revista ¡HOLA ! (@hola) July 2, 2025

Reste désor­mais à savoir si les deux ex‐toutereaux s’ali­gne­ront quand même ensemble en double mixte à l’oc­ca­sion de la nouvelle formule de l’US Open.