Présent ce jeudi soir pour la céré­monie d’adieu en l’hon­neur d’Andy Murray, Novak Djokovic avait rendu un très bel hommage au Britannique quelques minutes aupa­ra­vant lors de sa confé­rence de presse suite à sa quali­fi­ca­tion pour le 3e tour de Wimbledon. Et le respect est immense.

« Lorsque j’ai rencontré Andy pour la première fois, j’avais 12 ans. Notre histoire remonte à plusieurs années. Nous n’avons peut‐être jamais été très proches sur le circuit parce que c’est très diffi­cile, nous sommes rivaux, mais nous avons toujours eu un énorme respect l’un pour l’autre et nous avons partagé les meilleurs stades et tour­nois pendant de très nombreuses années. Il n’y a qu’une semaine de diffé­rence d’âge entre nous, nos carrières ne sont pas très éloi­gnées. Nous avons joué des matches incroyables, des finales de tous les tour­nois du Grand Chelem. Il est l’un des trois joueurs, avec Roger et Rafa, qui ont eu le plus d’im­pact sur ma carrière et ma progres­sion en tant que joueur. Le fait qu’il joue aux côtés de son frère rend l’évé­ne­ment encore plus émou­vant pour tout le monde, pour sa famille, pour le tournoi et pour le tennis. Je lui souhaite le meilleur pour ses adieux, mais je ne serais pas surpris qu’il décide de revenir. C’est un compé­ti­teur incroyable avec une rési­lience qui devrait être étudiée et ensei­gnée aux jeunes athlètes. »