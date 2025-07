Interrogé par nos confrères de SportKlub avant le duel tant attendu entre Novak Djokovic et Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Pat Cash, lauréat du tournoi en 1987, a livré une analyse assez perti­nente sur les chances du Serbe face au numéro 1 mondial.

« C’est quand il prend un peu de risque que Novak est à son meilleur, le plus dange­reux. Contre Jannik, il n’aura pas le droit de s’en­gager dans des échanges trop longs. De Minaur a réussi à le dominer comme ça à la fin, mais avec Jannik, il n’y parviendra pas ; il doit conclure les points. Il doit faire bouger Jannik, courir. Novak montera aussi au filet. On sait qu’il peut jouer du fond de court avec tout le monde, mais contre Sinner et Alcaraz, il doit conclure les points plus vite. Le gazon est la surface la plus facile pour lui actuel­le­ment. Les courts sont plus souples, les points sont plus rapides. Il ne fait pas trop chaud, ce qui faci­lite aussi la récu­pé­ra­tion. Novak est un faiseur de miracles compte tenu de tout ce qu’il fait, mais il reste humain. Soyons réalistes, c’est sa meilleure chance, je ne dirai pas la dernière, de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem. »