S’il a pris un peu de retard sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Holger Rune espère toujours pouvoir riva­liser avec l’Espagnol et l’Italien à l’avenir. Le 15e mondial a même évoqué l’idée d’un futur « Big 3 » dans des propos accordés au Telegraph.

« Nous ne pouvons pas encore nous comparer à Novak, Rafa et Roger. Mais le fait que les gens commencent à parler du prochain Big 3 est passion­nant. C’est ce qui rend le tennis plus grand, plus exci­tant. Les riva­lités sont très impor­tantes. C’est inté­res­sant d’avoir tous les carac­tères, c’est pour­quoi j’es­père qu’ils nous appel­le­ront le prochain Big 3. Je suis moi‐même et je suis heureux d’être moi‐même », a déclaré le Danois qui affron­tera Seyboth Wild au deuxième tour de Wimbledon après sa victoire sur Kwon.