Le coach de l’Italien pense que son poulain peut le faire. Selon lui, l’écart entre Sinner et Alcaraz n’est pas très important.

« Après Paris, Jannik ne s’est pas senti diminué. Il a très bien joué sur la surface qu’Alcaraz affec­tionne parti­cu­liè­re­ment. Il n’est pas reparti ravi, mais satis­fait du niveau atteint sur une surface qui n’est pas sa préférée. Je pense que le « match » Alcaraz‐Sinner est désor­mais à égalité. On l’a vu à Paris : le match s’est joué sur quelques points, et ce sera à peu près pareil ici. Les styles de jeu sont clai­re­ment diffé­rents, le service compte un peu plus. On verra qui sera le plus en forme dimanche. Le service comp­tera beau­coup, Carlos sert très bien. Le coude ? On le gère, ça s’amé­liore de jour en jour. Sur le court, c’est diffi­cile de comprendre ce qui nous arrive, mais main­te­nant, il le gère bien »