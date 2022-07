Au cours d’une très inter­es­sante inter­view à lire sur L’Equipe, Apostolos Tsitsipas revient sur la longue pause toilette de Novak Djokovic en finale de Roland‐Garros 2021, alors que son fils menait deux sets à zéro. Il révèle ce que Stefanos lui a dit après ce match qui l’a marqué pendant de plusieurs mois. Et sans doute encore un peu aujourd’hui.

« Ce qui s’est passé en finale de Roland‐Garros (2021) l’a beau­coup embêté aussi avec la longue pause de Novak Djokovic, entre le deuxième et le troi­sième set. Stefanos m’a dit après : »J’étais assis sur ma chaise, pour 12–13 minutes et mon dos a pris un coup de froid, et quand je me suis levé, je pouvais à peine rester debout. » Et il a été breaké. Il n’a pas aimé, il s’est dit que si l’ATP ne dit rien, que si personne ne se plaint, OK, je vais faire pareil aussi long­temps que néces­saire pour me sentir bien », a avoué l’en­traî­neur grec, avant le très attendu choc du 3e tour entre Tsitsipas et Kyrgios.