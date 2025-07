Battu par Jannik Sinner au deuxième tour de Wimbledon (6−1, 6–1, 6–3), l’Australien Aleksandar Vukic (93e mondial) avait perdu au même stade de la compé­ti­tion face à Carlos Alcaraz l’an dernier (7−6, 6–2, 6–2). Le joueur de 29 ans a comparé les deux expériences :

Aleks Vukic played Alcaraz at Wimbledon in 2024 and now Sinner in 2025. His view :



»[They] are defi­ni­tely at least two levels above everyone else. And it’s pretty evident.



“Carlos gives you more free points…you can breathe a little bit. Jannik, it’s just suffocating. »